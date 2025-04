2025-04-04 16:03:34 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی نەوتی عێراق وەڵامی ئەپیكۆری دایەوە و رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق هەنگاوی جددی بۆ دەستپێكردنەوەی هەناردەكردنی نەوتی هەرێمی كوردستان…

