2025-04-04 17:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهای زێڕ لە بازاڕەکانی جیهاندا رووی لە دابەزین کردووە و بەراورد بە دوێنێ، بۆ هەر ئۆنسەیەک نزیکەی 43…

The post بەهای زێڕ زیاتر دابەزی appeared first on Esta Media Network.