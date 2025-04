2025-04-04 18:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەڵایەتیی عێراق رایگەیاند، زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هەزار كەسی تازە هاوكاریی كۆمەڵایەتی…

