2025-04-05 01:27:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – لە کاتێکی هەستیاردا گورزێکی گەورە بەر بایرن میونشن دەکەوێت و پێکانی یاریزانێکی راگەیەندرا. لە یاریی شەوی رابردوویاندا لە میانی هەفتەی 28ی بۆندسلیگا کە 3-1 لە ئۆکسبێرگیان بردەوە، جەمال موسیالا بەهۆی پێکانەوە لە خولەکی 54 بەناچاریی گۆڕانکاریی پێکرا تەنانەت بە هاوکاریی ستافی پزیشکی بردرایە دەرەوەی یاریگا. Jamal Musiala had to be helped off the …