2025-04-05 14:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سکرتارییەتی لیژنەی باڵای دیداری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، رۆژی چوارشەممەی داهاتوو، نۆیەمین کۆنفرانسی دیدار لە راپەڕین دەکرێت. سکرتارییەتی…

