2025-04-05 15:38:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای لوتکە رایگەیاند، “حەوت کۆچبەر لە دەریای ئیجەدا خنکان و 23ی دیکە رزگارکران”. دەزگای لوتکە بۆ کاروباری ئاوارە…

