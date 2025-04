2025-04-05 17:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاروان میراودەلی بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران رایگەیاند، بەهۆی ئەو تەرزەبارینەی ناوچەکەی گرتووەتەوە زیاتر لە 200 ئۆتۆمبێل زیانیان بەرکەوتووە…

