2025-04-05 17:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەیوەندییەکانی عێراق لەبارەی بڕیاری راگرتنی “تیکتۆک”ـەوە رایگەیاند، “چاوەڕێی ئەنجومەنی نوێنەران دەکەین”. ئەمڕۆ شەممە، هەیام یاسری وەزیری پەیوەندییەکانی…

The post روونکردنەوە لەبارەی قەدەغەکردنی تیکتۆک لە عێراق دەدرێت appeared first on Esta Media Network.