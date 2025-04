2025-04-05 19:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دادی عێراق رایگەیاند، “لەپێناو دابینکردنی بارودۆخێکی باشتردا، زیندانەکان بە کامێرای چاودێری کۆنتڕۆڵ دەکەین”. ئەمڕۆ شەممە، وەزارەتی دادی…

