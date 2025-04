2025-04-05 21:16:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمی نیشتمانی بۆ پڕۆژەی وزەی خاوێن رایگەیاند، 150 کۆمپانیای جیهانی ئامادەییان بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەی وزەی خاوێن لە عێراقدا…

