2025-04-05 22:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی رایگەیاند، چوار هاوڵاتی لەکاتی راوە ماسیدا دەستگیرکران و دەستبەسەر کەرەستەکانیشیاندا گیرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی…

The post پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی: چوار هاوڵاتی لەکاتی راوە ماسیدا دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.