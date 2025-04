2025-04-05 23:10:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەو زانیارییانەی بە تۆڕی میدیایی ئێستا دراون، لە سبەینێوە لەگەڵ دەستپێكردنی دەوامی فەرمانگەكان سیستمی پەیڕۆڵ چالاك دەبێت…

The post لە سبەینێوە دەست بە ئامادەكردنی لیستی مووچەی مانگی چوار دەكرێت appeared first on Esta Media Network.