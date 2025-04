2025-04-06 09:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆریای باشور یەکەم هەنگاو دەنێت بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریی بڕیارەکەی ترەمپ دەربارەی زیادکردنی باج لەسەر هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل و کەرەستەی…

The post کۆریای باشور یەکەم هەنگاو دەنێت بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریی بڕیارەکەی ترەمپ appeared first on Esta Media Network.