2025-04-06 09:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق بڵاویکردەوە، تا ئێستا 15 ملیۆن هاوڵاتیی عێراقی فۆڕمی خۆراکیان نوێکراوەتەوە و بە ئەلیکترۆنی کراوە. تاڵب…

