2025-04-06 11:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاسپۆرتی هەولێر ئاگادارییەکی ئاراستەی هوڵاتییان کرد و رایگەیاند، “سیستەمی نۆرەگرتنی ئەلیکترۆنی بەردەستە و هاوڵاتییان دەتوانن لە چوار سەنتەری…

