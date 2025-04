2025-04-06 15:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئامانج رەحیم رایگەیاند، لە چەند رۆژی داهاتوودا کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی لەبارەی دابەشکردنی پۆستەکان ئەنجامدەدرێت. ئامانج رەحیم سکرتێری…

