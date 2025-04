2025-04-06 21:45:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەرگریی شارستانیی سۆران رایگەیاند، ” پێشبینیدەکەین دۆزینەوەی تەرمی کچەخنکاوەکەی مێرگەسوور 10 بۆ 15 رۆژ بخایەنێت”. رەوەند هاودیانی،…

