2025-04-06 23:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران بە جیا لەگەڵ هەر یەكە لە رۆبین سۆگۆیان، باڵیۆزی ئەرمینیا لە عێراق و…

The post قوباد تاڵەبانی: پێویستە سوود لە ئەزموونی هیندستان و میسر و ئەرمینیا و وڵاتانی دیكەش وەربگرین appeared first on Esta Media Network.