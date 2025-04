2025-04-07 00:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی رێكخراوی یەكێتیی مامۆستایانی كوردستان رایدەگەیەنێت، پێشنیازكراوە لە عێراق دەرماڵەی مامۆستایان زیادبكرێت و لە 150 هەزار دینارەوە بكرێتە…

