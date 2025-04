2025-04-07 00:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست، روونكردنەوە لەبارەی دابەشكردنی مووچەی مانگی سێی مامۆستایانی گرێبەست دەدات و دەڵێت، ” تەنها فەرمانی…

The post لەبارەی مووچەی مامۆستایانی گرێبەستەوە روونكردنەوە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.