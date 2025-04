2025-04-07 11:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، تاوەباران و هەورەبروسکە ناوچەکانی بادینان و سنووری قەزای ئاکرێ تا ناوچە سنووریەکانی باکوور دەگرێتەوە…

