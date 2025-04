2025-04-07 12:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی، ئاماری مانگی رابردووی لیژنە هاوبەشەکانی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، “هیچ پسوڵەیەکی سەرپێچی لە چێشتخانە و شوێنە گەشتیارییەکاندا…

The post قائیمقامیەتی سلێمانی: هیچ پسوڵەیەکی سەرپێچی لە چێشتخانەکاندا تۆمارنەکراوە appeared first on Esta Media Network.