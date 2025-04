2025-04-07 15:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی کارەبای مۆلیدە ئەهلییەکان بۆ مانگی ئازار بڵاوکرایەوە، کە بۆ هەر ئەمپێرێک کارەبا هەشت هەزار و 250 دینار…

The post کارەبای سلێمانی نرخی کارەبای مۆلیدە ئەهلییەکانی بۆ مانگی سێ بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.