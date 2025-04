2025-04-07 15:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وڵاتی سعودییە 240 ملیۆن دۆلار بۆ پاکردنەوەی مین لە سێ وڵاتدا تەرخاندەکات، عێراقیش دەگرێتەوە. میدیا عێراقییەکان بڵاویانکردووتەوە، لە…

