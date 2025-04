2025-04-07 17:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ کاندیدی سویسری بۆ پۆستی کۆمیساری باڵای پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان رایگەیاند، عێراق میوانداریی…

The post سودانی: عێراق میوانداریی هەزاران پەنابەری وڵاتانی دراوسێ دەکات appeared first on Esta Media Network.