2025-04-07 20:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا رایگەیاند، “بەشێوازێکی مۆدێرن، تۆڕی كارەبای بازاڕی مەزادخانەكە و دارەسووتاوەكە نۆژەن دەكرێتەوە”. وەزارەتی کارەبای هەرێم بڵاوکردووەتەوە و…

