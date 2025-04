2025-04-07 22:10:32 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەخۆشخانەی ڤێتێرنەریی فێرکاریی کەرکوک دەستپێکردنی هەڵمەتێکی نیشتمانی بۆ پاراستنی مانگا، گامێش، مەڕ و بزن لە تای خوێنبەربوون راگەیاند.…

