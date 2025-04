2025-04-08 09:11:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان دابەشبکرێت. وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێم بڵاویکردەوە، “رۆژی سێشەممە، 8ی نیسانی 2025 هاوکاریی…

The post ئەمڕۆ هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.