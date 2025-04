2025-04-08 10:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی هەرێم بڵاویکردەوە، لە ئەمڕۆوە بارانبارین بەشێک لە ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە و هەورەتریشقەی لەگەڵ دەبێت. بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی…

