2025-04-08 11:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا، بە بڕی زیاتر لە سێ ملیار دینار، تۆڕی…

The post کارەبای سلێمانی: تۆڕی كارەبای 23 بازاڕ نۆژەنكراونەتەوە appeared first on Esta Media Network.