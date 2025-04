2025-04-08 12:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم رایدەگەیەنێت، بۆ رووبەڕووبوونەوەی کەمیی ئاو، دەیانەوێت چوار بەنداوی ستراتیژی دروستبکەن. بێگەرد تاڵەبانی،…

