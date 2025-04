2025-04-08 12:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، ” مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد رۆشنکەرەوەی رێگای راست و رەوانی خەباتی کوردایەتیی گەلەکەمانە”. بافڵ…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد رۆشنکەرەوەی رێگای راست و رەوانی خەباتی کوردایەتیی گەلەکەمانە appeared first on Esta Media Network.