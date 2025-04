2025-04-08 14:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلى حەمەساڵح رایدەگەیەنێت، بەهاى زەویى پرۆژەى پاڤیلۆن مووچەی 84 ساڵی هەموو پەرلەمانە. عەلى حەمەساڵح، ئەندامى پەرلەمانى کوردستان لەبارەى…

