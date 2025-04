2025-04-08 16:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆى سلێمانى هەنگاوێک بۆ پاڵپشتیی پرۆژە و بیرۆکەى داهێنان دەگرێتەبەر. زانکۆى سلێمانى لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، وەک بەشێک لە…

The post زانکۆى سلێمانى پرۆژەیەک بۆ پاڵپشتیی بیرۆکەى داهێنەرانە رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.