2025-04-08 19:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكاری وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە هەفتەی داهاتووەوە دەستدەكرێت بە رێكارەكانی وەرگرتنی لیستی مووچەی مانگی چوار لە وەزارەتەكان…

