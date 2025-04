2025-04-08 23:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق زیاتر لە سێ ملیۆن پارچە زەوی بەسەر دەرچووان و ئەندازیارانی زانستی کشتوکاڵ و ڤێتەرنەری دابەشدەکرێت.…

The post زیاتر لە سێ ملیۆن پارچە زەوی دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.