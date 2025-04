2025-04-09 09:25:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەکاتی کارکردنی چەند تراکتۆرێکدا لە پارچەیەک زەوی کشتوکاڵی گوندی شناغەی سەر بە ناحیەی سەرگەڕان هێزێکی سوپای عێراق هەڵیکوتایە…

The post جارێکی دیکە سوپای عێراق هەڵیکوتایە سەر جوتیارانی سەرگەڕان appeared first on Esta Media Network.