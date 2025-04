2025-04-09 09:25:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ چوارشەممە 9ی نیسانی 2025، نۆیەمین کۆنفرانسی دیداری یەکێتی لە قەزای رانیە بەڕێوەدەچێت. سکرتاریەتی لیژنەی باڵای دیدار رایگەیاند،…

