2025-04-09 09:25:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 9ى نیسان، 22 ساڵ بەسەر رووخانى رژێمى بەعس لەلایەن هاوپەیمانان تێدەپەڕێت، رۆژەکە لە یادەوەریی خەڵکى عێراق و…

The post بيست و دوو ساڵ بەسەر رووخانى رژێمى پێشوودا تێدەپەڕێت appeared first on Esta Media Network.