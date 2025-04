2025-04-09 11:20:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهای دۆلار گۆڕانکاری بەسەرداهات و لە ئێستادا 100 دۆلاری ئەمریکی بە 147 هەزار و 900 دینار لە بازاڕەکانی…

The post بەهای دۆلار گۆڕنکاری بەسەرداهات appeared first on Esta Media Network.