2025-04-09 11:20:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانى عێراق رۆژى 11ى تشرینى دووەمى ئەمساڵى بۆ ئەنجامدانى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى نوێنەران دیاریکرد. بەپێى راگەیەندراوێکى نووسینگەى راگەیاندنى…

