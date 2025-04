2025-04-09 14:40:53 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک کۆماری تورکیا رایگەیاند، پێشوازی لە وەفدی ئیمراڵی دەکات. رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا رایگەیاند، “سبەینێ پێنجشەممە…

