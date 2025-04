2025-04-09 14:40:53 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 17ەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێب لە هەولێر کرایەوە و بۆ ماوەی 10 رۆژ بەردەوامدەبێت. ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ەمین پێشانگای…

