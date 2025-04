2025-04-09 15:30:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سبەینێ کۆبوونەوەیەکی بەپەلە لەبارەی داواکاری فەرمانبەران و مامۆستایانی کەرتی پەروەردە ئەنجامدەدات. بەپێی بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی…

The post ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوەیەکی بەپەلە ئەنجامدەدات appeared first on Esta Media Network.