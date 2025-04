2025-04-09 16:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارمەندێكی وەزارەتی کارەبا لەکاتی کارکردندا گیانیلەدەستدا و یەکێکی دیکەش برینداربوو. ئەمڕۆ چوارشەممە، وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لەکاتی…

