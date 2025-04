2025-04-09 18:50:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەمریکا رایگەیاند، وەزارەتی گەنجینەی وڵاتەکە رۆڵی دەبێت لە پەرەپێدانی ئابوریی عێراق. ستیڤ لۆتس، جێگری…

The post ئەمریکا پشتگیریی خۆی بۆ پەرەپێدانی ئابوریی عێراق راگەیاند appeared first on Esta Media Network.