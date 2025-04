2025-04-09 20:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی دەگاتە بەغداد و چەند دیدار و كۆبوونەوەیەك ئەنجامدەدات. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، ئەمڕۆ…

