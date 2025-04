2025-04-09 21:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بزووتنەوەی گۆڕان – كوردسات راگەیەندراوێكی بڵاوكردەوە و دەڵێت، “بە بڕیاری كۆمسیۆن كۆنفرانسەكەمان دواخراوە”. لە راگەیەندراوێكدا بزووتنەوەی گۆڕان ئاماژەی…

The post بزووتنەوەی گۆڕان- كوردسات بە بڕیاری كۆمسیۆن كۆنفرانسەكەمان دواخرا appeared first on Esta Media Network.