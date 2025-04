2025-04-09 22:30:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی رەئووف، نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست رایدەگەیەنێت ، سبەی پێنجشەممە مووچەی مامۆستایانی گرێبەست بۆ مانگی سێ دابەشدەكرێت كە…

