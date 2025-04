2025-04-09 23:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، رۆژی یەكشەممەی داهاتوو لیستی مووچەی مانگی چوار ئامادەدەكرێت و دەنێردرێت بۆ بەغداد…

